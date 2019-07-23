تجمع شباب ليبيا يبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق “التجمع” رسميًا

بنغازي 23 يوليو 2019 (وال) – عقد تجمع شباب ليبيا اجتماعه الثالث بدعوة من منسق عام التجمع السيد فرج فتح الله الزوي الشهير بــ”الجنقال”، وإدارة المتحدث الرسمي للتجمع السيد فتحي حمزة .

وحضر الاجتماع – الذي عقد مساء أمس الإثنين بمقر الهيأة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية المؤقتة – نخبة من شباب بنغازي ومن روابط مشجعي الأندية .

وناقش الحضور عدة أمور تنظيمية تخص التجمع وكيفية الانطلاقة السريعة للعمل الفعلي ومن ضمنها الشروع في إصدار بطاقات الانتساب، والبدء اليوم الثلاثاء في تعبئة النموذج الخاص للانتساب مرفقا معه تعريف بالتجمع وأغراضه الأساسية .

هذا وقد شكلت لجنة من الحضور لاستقبال المنتسبين، كما تمت الموافقة على التحضير للملتقى الأول لتجمع شباب ليبيا في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل .

وتوجه الحضور بالشكر للهيأة العامة للشباب والرياضة على منحها قاعة اجتماعاتها وفتح بابها أمام كل الشباب .

يشار إلى أن الزوى حظي بمهمة المنسق العام لتجمع شباب ليبيا وهو تجمع جديد تم استحداثه مؤخرًا يضم كافة شرائح المجتمع وفعالياته الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وتعد المهمة وطنية بامتياز كونها تهدف للم شمل الشباب والدفع بهم نحو تفعيل برامج وملتقيات شبابية هادفة وجاء اختيار فرج لهذه المهمة الجديدة كونه يتمتع بشعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة. ( وال – بنغازي) ع ع

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