طرابلس.. جبهة ساخنة في طريق المطار

طرابلس-العنوان

أفادت مصادر عسكرية وشهود عيان أن محور طريق مطار طرابلس تشهد مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة والمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وقال شهود عيان، إن أصوتًا قوية تسمع في محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس تتزامن مع تحليق للطيران الحربي.

وذكر الشهود، أنهم سمعوا أصوات مدفعية خلف خزانات النفط وبالقُرب من معسكر اليــرموك.

وأفادت المصادر العسكرية، أن القوات المسلحة دمرت آليات وغنمت ثلاثة أخرى، كما أكدت مقتل المليشياوي ” أنس القمودي ” معاون الإرهابي أبو عبيدة الزواي، إضافة إلى مقتل وجرح آخرين

وبينما ذكرت وسائل إعلام موالية للمليشيات المتحالفة مع الوفاق، نجاح المليشيات في صد القوات المسلحة، أكدت مصادر عسكرية، أن القوات المسلحة تحقق تقدمات مستمرة وتسيطر على نقاط جديدة.

وذكر المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، أن وحداته والكتيبة 127 مشاة قامت بتضييق الخناق على تمركزات المليشيات خلف النقلية وفي محور الكازيرما.

وأشار إلى استشهاد “حمد قاسم القطعاني” أثناء المواجهات مع المليشيات المسلحة.

وشن الطيران التركي المسير عدة ضربات في محاولة لوقف تقدم القوات المسلحة، إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك، وفقًا لذات المصادر.

وقالت المصادر العسكرية: “إن الطيران التركي المُسير لم يمنع تقدمات القوات المسلحة. ولا توجد مقاومة للمليشيات إلا من خلاله”.

وأكدت نفس المصادر، ” أن المعنويات عالية والتقدمات مستمرة ولن تنتهي إلا بتحرير العاصمة طرابلس”.

ومنذ 4 أبريل الماضي، أطلقت القوات المسلحة عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة المليشيات.

وفي تدوينة على موقع الفيس بوك قالت، شعبة الإعلام الحربي: إن” الوحدات العسكرية تتقدم بخطى ثابتة في جميع محاور العاصمة، وتسيطر على مواقع وتمركزات جديدة وكبدت العدو خسائر كبيرة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية