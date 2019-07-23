مصارف ترهونة على موعد مع سيولة نقدية

شدد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، على ضرورة التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لتوفير سيولة نقدية بقيمة 200 مليون دينار لتوزع على مصارف مدينة ترهونة قبل عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، وعميد بلدية ترهونة السيد عياد البي، في مقر الحكومة بمنطقة قرنادة، لبحث الأوضاع المعيشية في بلدية ترهونة.

وقالت “المؤقتة” في بيان إن الاجتماع ناقش الأوضاع المعيشية في البلدية وخاصة قطاع الصحة والتعليم والمياه والطرق وغيرها من الخدمات، حيث وجه الثني بالعمل على تحديد الأولويات خاصة فيما يتعلق بصيانة المرافق الإدارية والتعليمية والصحية.

وكان الثني أوفد وزير التعليم فوزي بومريز لبلدية ترهونة خلال الأيام القليلة الماضية، للوقوف عن كثب على كافة احتياجات البلدية وظروفها المعيشية والإنسانية.

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