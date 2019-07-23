دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل وزارة الحكم المحلي

قرنادة 23 يوليو 2019( وال )- أجرى دولة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء 23 يوليو الجاري وبمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة الاجتماع الدوري بمعالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، وذلك لمتابعة سير عمل ومختلف البلديات التابعة للحكومة المؤقتة.

واطلع دولته خلال الاجتماع على بعض القضايا الخاصة بعمل كافة البلديات التي تحت سيطرة و نفوذ الحكومة الليبية المؤقتة وعلى رأسها ملف النظافة العامة.

وناقش دولته آخر الإجراءات الخاصة بعمل لجنة انتخابات المجالس البلدية، مؤكدا على ضرورة الإسراع للإيفاء بهذا الاستحقاق الديمقراطي.( وال – قرنادة ) س ع

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