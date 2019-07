تسييري طبرق يعلن ترحيل أي مهاجر غير شرعي في البلدية

المتوسط

حذّر المجلس التسييري طبرق، من أنه سيتم ترحيل أي مهاجر غير شرعي يعمل داخل نطاق البلدية سواءً في هناقر الخضروات أو اللحوم أو الحلاقين أو غيرها.

وأوضح المجلس في إعلان عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن هذا التنبيه يشمل الجميع، مطالبا الجميع بتسوية أمور العمالة المالية، لأننا لن نتردد في ترحيلهم عن طريق الجهات المختصة والقانونية، مؤكدا أن هذا الإجراء يتخذ من أجل الصالح العام والأمن القومي للدولة والمدينة.

