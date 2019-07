وزير التعليم بالمؤقتة يطلع على أوضاع التعليم في ترهونة

المتوسط

زار وزير التعليم بالحكومة المؤقتة “فوزي بومريز” جامعة الزيتونة بمدينة ترهونة بالمنطقة الغربية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن الزيارة شملت كليات الطب البشري والتي وقف الوزير فيها على الامتحانات النهائية للطلاب وكذلك القاعات الدراسية للطلاب وعدد من المعامل ومقار الكليات والأقسام بالجامعة ، وكذلك استطلع أراء الطلاب حول وضع الجامعة على الصعيد الوسائل التعليمية المساعدة.

كما اطلع بومريز على سير العملية التعليمية في مدينة ترهونة وناقش احتياجاتها في قطاع التعليم .

