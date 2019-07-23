الإعلان عن وصول شحنة تطعيمات إلى طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول شحنة جديدة من التطعيمات إلى العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، ضمن جدول التحصينات المعتمد.

وأوضح مدير إدارة التطعيمات بالمركز د. عبدالباسط سميو أن هذه الشحنة تتكون من مطعوم الروتا والحصبة، إضافة إلى مطعوم الالتهاب الرئوي، مبينا أن إدارة التطعيمات ستشرف على آلية توزيع التطعيمات لضمان وصولها إلى كافة المدن الليبية دون استثناء.

وبشأن شكوى المواطنين من تأخر توزيع التطعيمات حتى اللحظة، قال د. السميو إن كافة التطعيمات التي وصلت يتم حاليا إجراء فحصها من قبل جهاز الإمداد الطبي، مؤكدا أن هذه الفحوصات ضرورية لضمان سلامة الأطفال، لافتا إلى أنه سيتم توزيعها على كافة المراكز الصحية بالبلاد فور الانتهاء من الفحوصات.

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