سلامة في مساعٍ متواصلة لوقف الاشتباكات

يواصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، مساعيه لوقف التصعيد العسكري في تخوم طرابلس والعودة إلى المسار السياسي وصولا لحل الأزمة الراهنة.

حيث التقى سلامة برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وأطلعه على نتائج الزيارات التي قام بها لعدد من العواصم في سبيل ترميم الموقف الدولي تجاه الأزمة في ليبيا، وفق ما ذكرت البعثة بحسابها الرسمي في “تويتر”.

وأشارت البعثة إلى أن سلامة والمشري بحثا مستجدات الأوضاع في البلاد، وسبل إنهاء الاشتباكات المسلحة وجلوس الأطراف الليبية على طاولة الحوار من جديد.

كما التقى سلامة النائب للمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وناقش معه تطورات الأوضاع الداخلية والمواقف الدولية بشأن ليبيا.

ولفتت البعثة إلى أن الطرفين ناقشا سبل وقف التصعيد وفرص إحياء العملية السياسية، وأكدا أهمية الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية والمالية.

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