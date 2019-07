اتفق مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي اليوم الثلاثاء، على متابعة جميع البرامج المتعلقة بالصيانة الدورية والصيانة العامة والطارئة والإنشاءات للمرافق الصحية التابعة للإدارة.

جاء ذلك في اجتماع عقده مع مدير وأعضاء مكتب المشروعات بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، جرى خلاله مناقشة وضع آلية متكاملة لتنظيم سير العمل بمكتب المشروعات، والاتفاق على دعم مكتب المشروعات بالأجهزة والمعدات اللازمة ليتمكن العاملين من أداء مهام عملهم بالشكل المطلوب، إضافة إلى إعادة توزيع أعضاء مكتب المشروعات من مهندسين وفنيين للعمل بالمرافق الصحية وإعداد تقارير عنها بشكل دوري.

The post الكاديكي يتفق على متابعة برامج الصيانة في المرافق الصحية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية