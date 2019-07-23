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إنقاذ حياة طفلة طالها “الرصاص العشوائي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كادت رصاصة عشوائية أن تخطف حياة الطفلة “أسيل شعيب” البالغة من العمر 7 سنوات، لتضاف إلى قائمة طويلة من ضحايا أبرياء فقدوا حياتهم جراء الرصاص العشوائي في بنغازي.

وأصيبت أسيل برصاصة اخترقت الجدار الأمامي للبطن واستقرت في العضلات الخلفية للظهر، ليتدخل الأطباء فور وصولها إلى مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي الخميس الماضي ويجرون لها عملية جراحية.

وقال استشاري جراحة وطب الأطفال الدكتور صالح القماطي، في تصريحات نشرها المستشفى بصفحته في “فيسبوك”، إن الأطباء أوقفوا النزيف وعالجوا الأضرار التي خلفتها الرصاصة من تهتك في المعدة والأمعاء الغليظة والدقيقة، مؤكدا أن الطفلة باتت بصحة جيدة.

يشار إلى أن “الرصاص العشوائي” خلّف مآسٍ كبيرة بين المواطنين تمثلت في سقوط عدة قتلى وإصابات جراء الانتشار الكبير للأسلحة، في وقت عجزت فيه الحكومات عن جمعها ووضع حد لحالة الانفلات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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