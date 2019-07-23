المغربي يطلع على مشاريع المؤسسة الوطنية للموارد المائية ببلديات الدائرة الرابعة

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة، عوض الدرسي، اليوم، النائب إدريس المغربي، وذلك لاستعراض مشاريع المؤسسة الجاري تنفيذها ببلديات الدائرة الرابعة.

وأكد المغربي على ضرورة استمرار دعم المؤسسة للقيام بالدور المنوط بها، مشيدا بالأعمال التي نفذت، والمشاريع الجاري تنفيذها في ظل الظروف الراهنة، ومطالبا بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمشاريع المياه والصرف الصحي، نظرا لعدم وجود بنية تحتية في جل المدن الليبية، وخطورة عدم وجود مياه صالحة للشرب، إلى جانب حل مشاكل الصرف الصحي في كل التجمعات السكانية، التي تنعكس آثارها على صحة وحياة المواطن.

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