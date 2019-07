ناقش رئيس هيئة السلامة الوطنية المكلف عـميد “أمـحمد مـختار”، الـيوم الـثلاثاء، مع وفد مـن الاتـحاد الأوروبـي، آليات التعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الجانبين تباحثا في سبل التعاون في مجال السلامة الوطنية، بالإضافة لعدد من المواضيع التي تهم الهيئة.

