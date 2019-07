معيتيق يمهل شركات الاتصالات حتى نهاية أغسطس لسداد ديونها

المتوسط

أكد النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق”، اليوم الثلاثاء، على أن يكون نهاية شهر أغسطس القادم موعداً لإيفاء شركات قطاع الاتصالات بالتزاماتها وسداد ما عليها من مبالغ مستحقة للخزانة العامة والواردة بالترتيبات المالية لسنة 2019م.

جاء ذلك في اجتماع عقده معيتيق، مع المسؤولين بوزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات، والمختصين بديوان المحاسبة الذين استعرضوا قيمة الإيرادات السيادية لقطاع الاتصالات خلال النصف الأول من العام الحالي، والأسباب التي أدت لتدنيها عن القيمة المقدرة بالترتيبات المالية.

