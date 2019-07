المتوسط

ناقشت وزير الدولة المفوض لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية بحكومة الوفاق أسماء الأسطى، اليوم الثلاثاء، آليات العمل على نفاذ القرار المعني بصرف الإعانة المالية بعد تعديله والمتعلق بالخدمة المنزلية لذوي الإعاقة، مع ضرورة زيادة قيمة المعاش الضماني ليسد احتياجات هذه الفئة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مع ممثلاث عن جمعية (شروق الضحى ) للمرأة ذات الإعاقة، تطرق إلى تسليط الضوء على الصعوبات التي تعترض شريحة النساء من ذوي الإعاقة من نقص وعدم توفر مقار الإيواء الملائمة لنوع الإعاقة .

كما تناول اللقاء، ضرورة تعديل التشريعات القانونية الوطنية ، خاصة إيقاف المعاش الضماني للمعاقة عند الزواج.

وقدمت ممثلات الجمعية، صورة عن معاناة النساء ذوات الإعاقة ، اللاتي اضطررن للنزوح من مقار الإيواء غير المناسبة لظروفهن الصحية، ممّا يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمعالجة العاجلة لهن .

يشار إلى أن آخر إحصاء رسمي للعام 2018م يشير إلى عدد (114868) معاقا ، من بينهم (53592) من الإناث .

The post وزيرة الدولة لشؤون المرأة تناقش زيادة المعاش الضماني لذوي الاحتياجات الخاصة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية