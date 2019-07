اللجنة الإدارية بمشروع النهر الصناعي تبحث مع المؤقتة توفير المياه في الشرق

المتوسط

ناقش رئيس اللجنة الإدارية المكلف بجهاز مشروع النهر الصناعي عادل الكوافي، اليوم الثلاثاء، مع مدير إدارة المتابعة عن الحكومة المؤقتة رضا الفريطيس، تغذية مناطق شرق ليبيا بالمياه، وتوفير الحماية لمواقع المشروع، ولوائح جهاز تنفيذ وإدارة المشروع .

وخلال الاجتماع الذي عقد بحضور المهندس عبدالله بن أدريس عضو اللجنة الإدارية والمهندس علي الطياش مدير منظومة إجدابيا – طبرق، تم الاتفاق على كافة الاحتياجات والتعديلات والملاحظات التي تم مناقشتها ووضعها موضع التنفيذ لإصدار القرارات اللازمة بالخصوص .

