وزير داخلية النيجر: ليبيا أحد جيوب زعزعة الاستقرار في أفريقيا

قال وزير داخلية النيجر محمد بازوم، إن ليبيا أحد الجيوب الرئيسية الثلاثة لزعزعة الاستقرار في أفريقيا، موضحًا أن «الجزء الأكبر من مكافحة الإرهاب الذي تقوده حملة برخان العسكرية الفرنسية في الساحل يعود إلينا».

وأضاف بازوم، في تصريحات اليوم الثلاثاء أن دولة النيجر ليست «محظوظة» لوجود حدودها بين ثلاثة جيوب رئيسية من عدم الاستقرار في أفريقيا.

وأوضح «نحن جيران ليبيا، حيث لا توجد دولة ولا جيش، وعلى الحدود من هذا البلد تنتعش نشاطات إجرامية مختلفة تغذي الحروب التي نشهدها في منطقة الساحل».

وأشار إلى حدود بلاده مع مالي وهي من المناطق التي لا توجد فيها الدولة دائمًا، التي تخضع لتأثير المنظمات الإرهابية إلى جانب الشريط الحدودي مع نيجيريا الخاضع لسيطرة «بوكو حرام».

وأكد بازوم تلقي بلدان الساحل الأفريقي في إطار المعركة ضد الإرهاب دعمًا من قوات أجنبية مثل حملة برخان العسكرية وبعثة الأمم المتحدة في مالي ومن القوات الفرنسية.

واعتبر بازوم أن عملية «برخان» فعالة لأمن المنطقة حتى لو لم يتم إنهاء المشكلة من جذورها. لكنه استطرد: «يجب أن يعرف أصدقاؤنا (الفرنسيون) أنهم لن يحلوا محلنا، وأن الجزء الأكبر من العمل يعود إلينا»، وفق تعبيره.

