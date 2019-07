المتوسط

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق”، خلال لقائه المبعوث الخاص لأمين المتحدة في ليبيا ” غسان سلامة”، اليوم الثلاثاء، الأوضاع السياسية على الصعيدين المحلي والدولي.

واستعرض ” سلامة”، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء جهود البعثة لتهدئة الأوضاع والعودة للمسار السياسي، والخطوات التي اتخذتها مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة جراء العدوان على العاصمة

The post معيتيق يبحث مع سلامة الأوضاع السياسية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية