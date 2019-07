الجيش يؤكد تقدمه نحو العاصمة ويوجه دعوة لشبابها

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن قوات الجيش تتقدم نحو العاصمة، “لتقضي على ما تبقى من المليشيات”، مؤكدة أنها ستنهي “الإرهاب وتنظيم الإخوان الذي عاث فسادا ، ونهب ثروتنا ، وأذل أهلنا في طوابير البنزين إلى قطع الكهرباء ،وضرب النسيج الاجتماعي لقبائلنا ،والعمل على إثارة الفتنة ، وخلق الدولة الفاشلة”

وووجه المركز في بيان له، دعوة قال فيها “هلموا يا أبناء شعبنا إلى كلمة سواء ،كلٌ يؤدي دوره بما يستطيع ، في القضاء على ما تبقى من الإرهاب ، وإنها فرصة أخيرة للمليشيات لترك سلاحها ، لينعموا بوعد القائد العام “من دخل بيته فهو آمن ”

وأضاف “يا شباب العاصمة ،رصوا الصفوف ودعوا الفرقة ،وحافظوا على مؤسساتكم العامة والخاصة ، واستهدفوا المليشيات ، ولا تتركوا المجال لأي مقاومة ، انقضوا عليهم ، عندما تكون الفرصة سانحة وحاصروهم”

