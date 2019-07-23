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الجيش يؤكد تقدمه نحو العاصمة ويوجه دعوة لشبابها

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن قوات الجيش تتقدم نحو العاصمة، “لتقضي على ما تبقى من المليشيات”، مؤكدة أنها ستنهي “الإرهاب وتنظيم الإخوان الذي عاث فسادا ، ونهب ثروتنا ، وأذل أهلنا في طوابير البنزين إلى قطع الكهرباء ،وضرب النسيج الاجتماعي لقبائلنا ،والعمل على إثارة الفتنة ، وخلق الدولة الفاشلة”
وووجه المركز في بيان له، دعوة قال فيها “هلموا يا أبناء شعبنا إلى كلمة سواء ،كلٌ يؤدي دوره بما يستطيع ، في القضاء على ما تبقى من الإرهاب ، وإنها فرصة أخيرة للمليشيات لترك سلاحها ، لينعموا بوعد القائد العام “من دخل بيته فهو آمن ”
وأضاف “يا شباب العاصمة ،رصوا الصفوف ودعوا الفرقة ،وحافظوا على مؤسساتكم العامة والخاصة ، واستهدفوا المليشيات ، ولا تتركوا المجال لأي مقاومة ، انقضوا عليهم ، عندما تكون الفرصة سانحة وحاصروهم”

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • ان الاوان لسحق الاخوان الكاذبين ويخدعون اتباعهم بكلام معكوس فالكل يعرف وبادلة دولية فى بيان الخارجية الامريكية وكلام بوتن ان المليشيات الارهابية هى من تستعين بمرتزقة من تشاد ودواعش من سوريا فى مواجهة جيش نظامى من ابناء الشعب الليبى يضحوا بالمال والنفس فى سبيل الوطن بينما ينهب سراق المال العام اموال الشعب من مصرف ليبيا المركزى وتعودنا على اكاذيب المصاريت الذين عجزوا اكثر من 3 شهور من دخول المطار او التقدم فى عين زارة بينما خطة الجيش الوطنى تعتمد على استنزاف المليشيات ثم التمهيد لاقتحام المدينة بضربات مكثفة وهو ما يحدث الان بعدها يحدد المشير خليفة حفتر ساعة الصفر لتبدأ المعركة الكبرى لتحرير المدينة مع انتفاضة مسلحة لشباب طرابلس ولن يفلح اردوغان فى انقاذكم وهزيمة المليشيات امر حتمى فحتى الان لم يتدخل الجيش المصرى بدعم مباشر كما فعل اردوغان ووقتها سيتم تحرير طرابلس ومصراطة فى ساعات وسيطرة 999 و 777 مع التايجر الليبية على مصراطة ويجعلوا المنكوش فنكوش ولكن الجميع يرى الجيش الوطنى الليبى قادر وحده على حسم المعركة دون حاجة لتدخل برى مصرى مدعوم بالاباتشى والرافال والغواصات والميسترال حماية لامن مصر القومى ولن تسمح للدواعش بالتواجد فى ليبيا ولذلك فان سحق المليشيات امر حتمى ولهذا نجد بدأ المعركة الكبرى بعد انتهاء كأس الامم الافريقية وانتهاء تامين الجيش المصرى لها قضى الامر ياخوان مثل مصر والسودان والمتغطى باردوغان عريان فهو الان غلبان لم يعد لديه ورقة توت او سقطت عورته تبان ويثبت انه من النسوان مزور كعادة الخوان

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