ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة اليوم الثلاثاء مستجدات الأوضاع وفرص وقف التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي.

وأطلع المشري، سلامة على نتائج الزيارات التي قام بها لعدد من العواصم في سبيل ترميم الموقف الدولي تجاه الأزمة في ليبيا.

