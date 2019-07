المتوسط

ناقش وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق محمد سيالة، مع الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، نتائج زياراته الأخيرة الرامية لبناء موقف دولي يدعم تخفيض حدة النزاع في ليبيا.

وأكد الممثل الخاص على مواصلة مساعيه مع كافة الأطراف من أجل وقف التصعيد وإحياء العملية السياسية.

