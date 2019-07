منظمتان دوليتان تدعوان إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للمهاجرين في ليبيا

المتوسط

دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو غراندي، ومدير المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين والمهاجرين في ليبيا، والإفراج عن المحتجزين بمراكز الإيواء أو توفير مراكز أفضل من الموجودة.

وشدد “غراندي وفيتورينو”، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، على أن تكون الأولوية القصوى للمجتمع الدولي في تحقيق سلام دائم في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي إلى استخدام أي نفوذ لديه لجمع الأطراف المتحاربة على طاولة الحوار، وإيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار والأمن للبلاد.

ورحب البيان بتوصيات لقاء الوزراء الأوروبيين بخصوص أزمة المهاجرين عبر ليبيا من خلال بذل جهود أكبر لمعالجة سبب مغادرة المهاجرين لأوطانهم الأم بسبب استمرار النزاعات المتعددة في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى دون حل، وغياب أي خطط لمواجهة تحديات التنمية المطلوبة للحيلولة دون ترك المهاجرين لبلدانهم.

ودعا البيان إلى تسهيل عمل المنظمات الإنسانية خصوصا في ظل تنامي مخاطر سوء المعاملة أو حدوث حالات وفاة للموقوفين، مؤكدة عدم جواز إعادة أي شخص إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا بعد اعتراضه أو إنقاذه في البحر.

