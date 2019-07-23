أول رئيس وزراء بريطاني يلتقي حفتر.. ماذا قال؟

لرئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون موقفان لافتان تجاه ملف الأزمة الليبية، الأول وُضِع في إطار “قلة الخبرة” سياسياً حين تحدث عن إمكانية أن تتحول سرت إلى إمارة المال والأعمال الإماراتية دبي، بعد التخلص من الجثث فيها، وهو التصريح الذي أطلق موجة غضب ضده بسبب قسوة التصريح، حيث الاستهانة بـ”آدمية” من سقطوا في القتال، لكن جونسون المعروف بقدرته على إطلاق التصريحات، وإعادة توضيحها بقوالب سياسية جديدة قال إنه كان يقصد قتلى وجثث تنظيم داعش.

وثاني مواقف جونسون بشأن ليبيا كان بحق الجيش الوطني وقائده العام المشير خليفة حفتر، قبل نحو عامين حينما زار مدينة بنغازي في وقت كان فيه الجيش الوطني يتعرض لـ”تهميش دولي”، ومحاولات إقليمية لتجاوز دور الجيش والمشير، لكن زيارة جونسون ولقائه المشير دفعه لإطلاق تصريح قال إن دور الجيش الوطني مهم للغاية، وأن المشير حفتر له دور محوري في حل الأزمة الليبية، وهو التصريح الذي أطلقه جونسون عندما كان وزيرا للخارجية، فيما كان لافتا أن تصريح جونسون بشأن الجيش وحفتر قد أطلق ما بدا أنه “إعادة تموضع” لمواقف أوروبية كثيرة منذ ذلك الوقت.

يشار إلى أن جونسون هو أول رئيس وزراء يلتقيه المشير حفتر، علما أن جونسون كان قد زار أيضا وقتذاك العاصمة طرابلس، والتقى فيها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

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