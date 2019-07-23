لبنان يطلب توقيف سيف الإسلام بقضية الصدر

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء مذكرات توقيف غيابية بحق 10 متهمين ليبيين أبرزهم سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي وأحمد رمضان الاصبيعي، في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ومرافقيْه.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية في لبنان، إن “المحقق العدلي” القاضي زاهر حمادة أصدر مذكرات التوقيف بحق المتهمين الليبيين، بعد الادعاء عليهم بالاشتراك في قضية اختفاء الصدر ومرافقيْه، وورود أدلة تؤكد تورطهم بالقضية.

وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية في حكومة الوفاق رفضت إبلاغ المتهمين، لافتة إلى أنه تم إبلاغهم غيابيا وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، مؤكدة أن القضاء اللبناني يتابع الإجراءات اللازمة، وأنه يعتزم إحالة مذكرات التوقيف إلى الشرطة الدولية “الإنتربول”.

واتفقت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق مع الخارجية اللبنانية في فبراير الماضي على مُتابعة ملف قضية اختفاء الإمام موسى الصدر من خلال تتبّع عمل اللجنة المُختصة بهذا الشأن والمُشكّلة من قبل حكومة الوفاق.

يُشار إلى أن حكومة الوفاق أعلنت تشكيل لجنة من وزارتي العدل والخارجية بالإضافة إلى جهات أخرى ذات الاختصاص للإشراف على تحقيقات القضية.

وطالبت اللجنة المُختصة القضاء اللبناني بتفريغ قاضٍ خاص للقضية لكي تتمكن من إنجاز مُهمّتها في أقرب وقت مُمكن ولضمان كشف الحقائق، بحسب ما ذكرت الخارجية.

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