استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة اليوم عضو مجلس النواب عبد السلام نصية في مقر البعثة بطرابلس.

وناقش سلامة المستجدات في البلاد والمساعي الرامية لوقف التصعيد وتحقيق توافق وطني لتفعيل العملية السياسية في ليبيا.

