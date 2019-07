المتوسط:

‫استقبل الممثل الخاص للأمين العام ⁧‫للأمم المتحدة غسان سلامة‬⁩ اليوم السفير التركي لدى ⁧‫ليبيا‬⁩ سرحات اسكن، اليوم الثلاثاء.

وبحث سلامة آخر التطورات السياسية في ليبيا ، وأكدا على أهمية مواصلة الجهود لوقف التصعيد وخفض حدة المواجهات وتغليب المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

كما سلم السفير الممثل الخاص دعوة رسمية لزيارة ⁧‫تركيا‬⁩.‬

