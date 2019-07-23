“المؤقتة” تدعو لتسريع الانتخابات البلدية

دعا رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، خلال لقاء جمعه بوزير الحكم المحلي عادل الزايدي، إلى الإسراع في إجراء انتخابات المجالس البلدية بالمناطق التابعة لـ”المؤقتة”.

وبحث الثني خلال اللقاء الذي عقد في مقر الحكومة بمنطقة قرنادة اليوم الثلاثاء، آخر الإجراءات الخاصة بعمل لجنة انتخابات المجالس البلدية، إضافة إلى القضايا الخاصة بعمل البلديات وخاصة ملف النظافة العامة.

وكان الثني أعلن قبل نحو أسبوعين انطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية التابعة لـ”المؤقتة”، بعد تجهيز كل القواعد الأولية والمستندات اللازمة.

وقال رئيس اللجنة المركزية العليا للانتخابات، بذلك الوقت، إن الحكومة تعهدت بتوفير الإمكانيات اللازمة لتسهيل إجراءات العملية الانتخابية، مؤكدة أن أول انتخابات ستتم بعد 90 يوما من تاريخ بدء عمل اللجنة.

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