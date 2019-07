المتوسط:

وصل رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج إلى العاصمة التونسية في زيارة رسمية له، اليوم الثلاثاء.

وكشفت مصادر أن السراج سيناقش تسليم الطائرة الحربية التابعة للجيش التي هبطت في تونس بالإضافة إلى تسليم الطيار.

