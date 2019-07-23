بلدية بنغازي تواصل أعمال تسييج الأراضي الفضاء 

العنوان_بنغازي

واصلت بلدية بنغازي العمل على تسييج الأرضي الفضاء من خلال توريد وتركيب الحواجز الخرسانية حيث تعمل حالياً على تسييج الأرض الفضاء المُحاذية للطريق الدائري الثاني بالقرب من مُجمع بنغازي التجاري وسوق الحديقة .

وكانت البلدية قد قامت بتسييج عدد من المواقع منها الأرض الفضاء الواقعة بين شارع الجزائر وطريق العروبة بحي جليانة ، والواقعة بين طريق العروبة والطريق الدائري الأول بحي الكيش ،والمُحاذية للطريق الدائري الثالث بحي بلعون .

وقالت إن العمل سوف يشمل جميع الأراضي الفضاء داخل نطاق البلدية بهدف منع رمي القمامة ،ومُخلفات البناء فيها ، وإن وحدة الحرس البلدي المُختصة بمتابعة النظافة العامة تُتابع بشكل يومي هذه المواقع وكذلك بالقرب من الشواطئ وغيرها ، لمنع الشاحنات التي تقوم بإلقاء القمامة والمُخلفات بمختلف أنواعها فيها .

وأشارت البلدية إلى أنها اتخذت جُملة من الإجراءات تمثلت في فرض غرامات مالية ،وسحب مُستندات لعدد من أصحاب هذه الشاحنات بإعتبار أن المكان المخصص لرمي القمامة والمُخلفات هو المكب العمومي قنفودة.

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