السراج والمشري في لقاء “غير معلن” بتونس

علمت “218” من مصادر خاصة أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وصل إلى تونس، مساء الثلاثاء، مؤكدة عقده اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

ويأتي وصول السراج بعد يوم من هبوط اضطراري لمقاتلة تابعة للجيش الوطني في الأراضي التونسية بعد تعرضها لخلل فني أجبرها على الهبوط أثناء قيامها بمهمة استطلاع.

من جهتهم، استغرب مراقبون زيارة السراج “غير المعلنة” في هذا التوقيت، وخاصة أنه زارها قبل نحو شهرين، ولم يُدعى لحضور أي فعاليات في تونس.

كما تساءل المراقبون عن وجود المشري في تونس واجتماعه مع السراج خارج ليبيا.