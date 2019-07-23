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السراج والمشري في لقاء “غير معلن” بتونس

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علمت “218” من مصادر خاصة أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وصل إلى تونس، مساء الثلاثاء، مؤكدة عقده اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

ويأتي وصول السراج بعد يوم من هبوط اضطراري لمقاتلة تابعة للجيش الوطني في الأراضي التونسية بعد تعرضها لخلل فني أجبرها على الهبوط أثناء قيامها بمهمة استطلاع.

من جهتهم، استغرب مراقبون زيارة السراج “غير المعلنة” في هذا التوقيت، وخاصة أنه زارها قبل نحو شهرين، ولم يُدعى لحضور أي فعاليات في تونس.

كما تساءل المراقبون عن وجود المشري في تونس واجتماعه مع السراج خارج ليبيا.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الهروب الكبير قبل القبض عليهم فعهم يعرفون ان طوفان الكرامة سيغرق كل الارهابيبن والشاطر ينفد بجلده

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