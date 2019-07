المتوسط:

استقبل وزير الصحة المفوض الدكتور “أحميد محمد بن عمر” برفقة د. خالد عطيه مدير إدارة التعاون الدولي بديوان الوزارة منظمة أطباء بلا حدود ، بهدف تسهيل عمل المنظمة داخل ليبيا.

وتباحث الطرفان آليات الرصد والمتابعة والفحص المستمر للمهاجرين تخوفا من وجود حالات الدرن بين المهاجرين أو امراض اخرى.

