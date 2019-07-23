تونس: تسوية ملف المقاتلة الليبية “ديبلوماسيا”

أكدت وزارة الدفاع التونسية أنها ستتعامل مع حادثة الهبوط الاضطراري للمقاتلة الليبية على أراضيها التي وقعت الاثنين، وفق “الأعراف الديبلوماسية والاتفاقيات الدولية”.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته، الثلاثاء، وتناقلته وسائل إعلام محلية، إن قاضي التحقيق العسكري شرع في التحقيق مع قائد الطائرة التي هبطت بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين بعد تعرضها لخلل فني، قبل أن يتم تأمينها في إحدى المنشآت العسكرية.

وحول مصير الطيار والطائرة، لفتت الوزارة إلى أنها قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية في بلادها التي ستقوم بإنهاء المسألة وفق الأعراف الديبلوماسية والاتفاقيات الدولية.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، الاثنين، إنها على تواصل مع السلطات التونسية لضمان استرجاع الطائرة والطيار، مضيفة أن الطائرة العسكرية L39 التابعة للجيش الوطني كانت في مهمة استطلاعية دورية وتعرضت لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا في منطقة بن غزيل بمعتمدية مدنين الشمالية في تونس.

وكانت قاعدة الوطية الجوية ذكرت في بيان أن الطائرة العسكرية الليبية التي هبطت في تونس تابعة لها.

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