المتوسط:

تمكنت دورية تابعة التشكيل الأول حرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق رأس أجدير) يوم الثلاثاء

من إنقاذ قارب مطاطي تعطل محركة على متنه (38) مهاجر غير شرعي، من بينهم عدد (1) إمراة واحدة حامل، عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 20 ميل شمال القره بوللي.

وينتمي المهاجرون لجنسيات مختلفة: { (27) من مصر؛ (2) من نيجيريا (رجل وإمراة)؛ والباقي من جنسيات غينيا؛ ساحل العاج؛ النيجر؛ غانا} ، و تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل بالقاعدة. وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس، ومركز إيواء تاجوراء.

The post إنقاذ ٣٨ مهاجرا غير شرعي شمال القره بوللي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية