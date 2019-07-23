القبض على 5 بحارة إيطاليين وتونسيين على متن قارب صيد دخل المياه الإقليمية

أعلن آمر القطاع البحري بعملية بركان الغضب العقيد رضا عيسى، أن عناصر حرس السواحل قبضوا اليوم على مركب صيد إيطالي دخل المياه الإقليمية، كان يقل 7 بحارة، 5 إيطاليين وتونسيين اثنين لا يحملون أي ترخيص من السلطات الليبية.

وأوضح عيسى، في مؤتمر صحفي اليوم، أن المركب متواجد الآن بميناء مصراتة البحري، وتم اقتياد طاقمه إلى جهات التحقيق، مشددا على أن «المحور البحري مجهز بقوات قتالية لحماية الساحل ومجابهة أي اعتداء من جهة البحر على العاصمة طرابلس»، مضيفا «لم نرَ ضرورة إعلان المنطقة الممتدة من سرت حتى زوارة منطقة عسكرية لعدم وجود تهديد منها حتى الآن».

وأوضح أن القطاع البحري نفذ أكثر من 128 عملية استطلاع وتسيير عدد من الدوريات في المنطقة منذ بدء حرب العاصمة، «ضبطنا طيلة هذه الفترة 4 مراكب صيد أجنبية داخل المياه الإقليمية الليبية ضمن مناطق عملنا، وأنقذنا 2200 مهاجر غير شرعي».

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