قال عضو المجلس الاستشاري للدولة ، سعد بن شرادة، أن حالة ليبيا اليوم هي حرب أهلية بسبب عدم توافق المجتمع الدولي حول الملف الليبي.

وأشار بن شرادة إلى أن “المعركة لن تحسم عسكريالصالح أحد الأطراف نتيجة لدعم الدول للحرب الأهلية الدائرة الآن في ليبيا”.

