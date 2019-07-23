“تعليم الوفاق” تُفعّل مشروع تطوير التعليم التقني والفني

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الثلاثاء، إعادة تفعيل مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني.

وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني في ليبيا، يوم الإثنين، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الهيئات والمراكز، ورئيس اللجنة الاستشارية الدكتور محمد الزوي.

ووفق بيان لـ”تعليم الوفاق” فقد شارك في الاجتماعات ممثلين عن وزارة التخطيط وغرفة التجارة والزراعة والصناعة الليبية والمركز الثقافي البريطاني في ليبيا والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني كما حضر الاجتماع الثاني رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

واستعرضت اللجنة خلالهما محضر الاجتماع السابق لسنة 2015، والنتائج والتوصيات التي توصل إليها أعضاء اللجنة السابقة، وبحث إمكانية توجيه المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع نحو تطوير إدارات وأقسام المعاهد الفنية المتوسطة من الجوانب والنواحي الإدارية، وناقشت أيضا المعايير الأساسية التي سيتم علي ضوئها اختيار المعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة المستهدفة، كما تطرقت إلى آليات وعمليات الإشراف والمتابعة والتقييم لهذا المشروع التطويري.

ويهدف المشروع الذي يشرف على تمويله الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تأهيل الكوادر والبنية التحتية الإدارية للمعاهد التقنية والفنية الليبية وتطوير قدراتها ومهاراتها طبقا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال لغرض التحسن من مستوى مخرجاتها.

وأشار البيان إلى أن اللجنة ستشرع خلال الفترة القادمة على عقد جلسات تشاورية مع رجال الأعمال حول تحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل الليبي للكوادر الفنية والمهنية خلال السنوات القادمة كما سيتم أيضا اختيار عناصر اللجنة المختصة بتقييم المعاهد التقنية والفنية واختيار المؤسسات التي سيستهدفها المشروع خلال المرحلة الأولى.

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