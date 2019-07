المتوسط:

اجتمع رئـيس الغرفة الأمنية المشتركة مـدير أمن بنغـازي العميد عادل عبدالعزيز” مع رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة، اليوم الثلاثاء.

تطرق الإجتماع لإعادة تفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين المدينة بحيث تشمل كل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة ولتقييم الوضع الأمني وسبل معالجة بعض الخروقات الأمنية بالإضافة لإمكانية خلق آلية عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية يستهدف من خلاله ضبط الشارع العام وضبط التجاوزات والخروقات الأمنية الحاصلة.

واتفق الحضور على تشكيل لجنة قبض مشتركة لضبط المطلوبين والصادر في حقهم أوامر ضبط والمحكوم عليهم جنائياً ،وإعداد خطة أمنية معلوماتية مشتركة تستهدف جمع المعلومات الأمنية للخلايا النائمة والمشبوهين والمندسين ورصد تحركاتهم وضبطهم من خلال تفعيل المربعات الامنية.

The post “أمن بنغازي” تبحث تفعيل خطة مشددة لتأمين المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية