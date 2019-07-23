قصة شاب من غدامس بـ”حجم وطن”

في غياب حملات التنظيف في غدامس وتقاعس بعض الجهات الحكومية المناط عليها تنظيف الطرق والحدائق العامة ، ظهر الشاب “أيوب الحبيب باباه” من (شريحة متلازمة داون)، وفي غفلة الجميع لاحظ تراكم الأوساخ والأتربة بجانب رصيف حديقة حي النهضة وقرر أن يضع بصمة مشرفة لهذا الحي وراودته فكرة تنظيفه.

وشمّر أيوب عن ساعديه وشد العزم دون إيعاز أو إخطار من أحد، فقط لإحساسه بأنه عضو متطوع في جمعية الهلال الأحمر، ليقوم عصر كل يوم بجلب صناديق كرتونية من المحلات ويبدأ بتنظيف الأتربة والأوساخ لوحده، ويجمعها ويضعها بالصناديق ويستمر بذلك حتى وقت صلاة المغرب وأحيانا يستمر في العمل إلى حلول وقت العشاء .

وبات الشاب أيوب معروف ومحبوب من الجميع، ويعتبر أشهر شخصية بالمدينة، والجميع يتبادلون الحديث معه، ويطالب الأهالي معاونته وأن يحذوا حذوه بتنظيف شوارع المدينة ذاتيا وبشكل تطوعي.

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