انتشار أمني في بنغازي لضبط الخروقات

شهدت مدينة بنغازي، مساء الثلاثاء، انتشارا أمنيا عقب اجتماع عقده رئيس الغرفة الأمنية المشتركة مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، مع رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة.

وقالت المديرية في بيان إن الاجتماع تطرق إلى إعادة تفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين المدينة بحيث تشمل كل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة، ولتقييم الوضع الأمني، وسبل معالجة بعض الخروقات الأمنية، إضافة لإمكانية خلق آلية عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية يستهدف من خلاله ضبط الشارع العام وضبط التجاوزات والخروقات الأمنية الحاصلة.

كما تناول الاجتماع تشكيل لجنة قبض مشتركة لضبط المطلوبين والصادر في حقهم أوامر ضبط والمحكوم عليهم جنائياً، وإعداد خطة أمنية معلوماتية مشتركة تستهدف جمع المعلومات الأمنية للخلايا النائمة والمشبوهين والمندسين ورصد تحركاتهم وضبطهم من خلال تفعيل المربعات الأمنية.

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