عبدالجليل: سنراعي ظروف كافة الطلبة

أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، أن الوزارة ستراعي ظروف كافة الطلبة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وجاءت تصريحات عبدالجليل في كلمة خلال اجتماع عقده مع مديري المراكز والمصالح والهيئات واﻹدارات والمكاتب بالوزارة، في المركز الوطني للامتحانات، الثلاثاء.

وبحسب بيان للوزارة فقد بحث عبدالجليل في الاجتماع اﻹجراءات التنظيمية والفنية لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي المزمع انطلاقها في شهر أغسطس القادم .

وأكد الوزير ضرورة إجراء الامتحانات داخل القاعات والمدرجات الجامعية بمختلف المناطق التعليمية والاستمرار فيما تم إنجازه من نجاح في امتحانات العام الماضي والاستفادة من الأخطاء السابقة وسبل معالجتها.

وقرر الوزير تشكيل فريق عمل لتفقد المقار الامتحانية وتحديدها والوقوف على احتياجاتها، وتشكيل لجنة أخرى لمتابعة عملية إدخال بيانات الطلبة المتعلقة بأعمال السنة للمتقدمين إجراء الامتحانات والتواصل مع مدخلي البيانات بالمدارس في موعد أقصاه 5 أغسطس المقبل.

بدوره قال مدير المركز الوطني للامتحانات د. محمود البوعزي إن عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات بلغ نحو 66 ألف طالبا وطالبة جرى إدخال بيناتهم عبر مدخلي البيانات بالمدارس .

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