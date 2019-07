” تعليم الوفاق”: سنراعي ظروف طلاب الثانوية العامة نظرا لأحداث العنف

المتوسط:

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق د. عثمان عبدالجليل اليوم الثلاثاء بقاعة اﻻجتماعات في المركز الوطني للامتحانات مع مديري المراكز والمصالح والهيئات واﻹدارات والمكاتب بالوزارة وبحضور وكيل الوزارة لشؤون الهيئات ( د. محمد انوير ).. اﻹجراءات التنظيمية والفنية ﻻجراء امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي المزمع انطﻻقها في شهر أغسطس القادم .

وأكد وزير التعليم على ضرورة إجراء اﻻمتحانات داخل القاعات والمدرجات الجامعية بمختلف المناطق التعليمية واﻻستمرار فيما تم انجازه من نجاح في امتحانات العام الماضي واﻻستفادة من اﻷخطاء السابقة وسبل معالجتها.

وأضاف عبد الجليل أن الوزارة ستراعي ظروف كافة الطلبة نظرا لما تمر به البﻻد من ظروف استثنائية.

