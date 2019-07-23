الخرطوش: تقدمات للقوات المسلحة وأسر أحد عناصر مليشيا “النصر”

كشف مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الثلاثاء أن التقدمات مستمرة لوحدات القوات المسلحة في جميع المحاور أسفرت عن مقتل الجندي حمد قاسم القطعاني.

وأضاف الخرطوش أن نقاط جديدة في ظل القوات المسلحة واشتباكات مستمرة منذ ساعات الفجر الأولى، وحدات اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة تقوم بتضييق الخناق أكثر على تمركزات العدو خلف النقلية.

وأوضح المسؤول الإعلامي أن القوات المسلحة تتمركز بالقرب من طريق لاصفاح وتمكنت من استهداف آليات وغنم 3 أخرى وضبط أسير بين أيدي أفراد القوات المسلحة.

وأكد الخرطوش أن الطيران التركي المسير لن يمنع تقدمات القوات المسلحة ولا توجد مقاومة إلا من خلاله.

وذكر المسؤول الإعلامي أن المعنويات عالية تعانق السماء، والتقدمات مستمرة ولن تنتهي إلا بتحرير العاصمة طرابلس.

وأشار الخرطوش إلى أن الأسير مصباح بالعيد عبدالحفيظ الهنقاري من الزاوية من مواليد 1961 تابع لكتيبة النصر بإمرة وليد خماج.

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