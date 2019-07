المتوسط:

التقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جوشوا هاريس مع رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج مساء الثلاثاء.

وأكدت السفارة الأمريكية، أن ” اللقاء تطرق لمناقشة التعاون المستمر لمكافحة الإرهاب، وأهمية الوقف الفوري للقتال في طرابلس، والحاجة إلى العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة”.

