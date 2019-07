أخبار ليبيا24 تكاثفت العمليات العسكرية ضدّ داعش في البلدان الّتي احتلّها وسيطر عليها بقوّة السّلاح، وركّزت العمليات الرئيسة، كما هو الحال في ليبيا، على استعادة المدن الكبرى الّتي وقعت تحت رحمة الدواعش الّذين راحوا ينفّذون أبشع الجرائم وأحقرها بحقّ المدنيين الأبرياء قصد نشر الفوضى والرّعب وبالتّالي توسيع نطاق سيطرة التنظيم بشكلٍ أكبر وأسرع. وأدّت عمليّات […]

