إعادة تفعيل مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني في ليبيا

أعادت وزارة التعليم تفعيل مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم التقني والفني، وذلك في الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للمشروع في ليبيا خلال الشهر الحالي، برئاسة وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز ورئيس اللجنة الاستشارية الدكتور محمد أبوبكر نوير الزوي.

ووفق بيان للوزارة، شارك في الاجتماع الذي عقد الإثنين، ممثلون عن وزارة التخطيط وغرفة التجارة والزراعة والصناعة الليبية والمركز الثقافي البريطاني في ليبيا، والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، كما حضر الاجتماع الثاني رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

واستعرضت اللجنة محضر الاجتماع السابق لسنة 2015، والنتائج والتوصيات التي توصل إليها أعضاء اللجنة السابقة، كما جري التباحث حول إمكانية توجيه المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع نحو تطوير إدارات وأقسام المعاهد الفنية المتوسطة من الجوانب والنواحي الإدارية، كما تم مناقشة المعايير الأساسية التي سيتم علي ضوئها اختيار المعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة المستهدفة، والتطرق إلي آليات وعمليات الإشراف والمتابعة والتقييم لهذا المشروع التطويري.

ويهدف المشروع والذي يشرف علي تمويله الاتحاد الأوروبي إلي إعادة تأهيل الكوادر والبنية التحتية الإدارية للمعاهد التقنية والفنية الليبية وتطوير قدراتها ومهاراتها، طبقا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال لغرض التحسن من مستوي مخرجاتها.

وأوضح البيان أن اللجنة ستشرع خلال الفترة القادمة في عقد جلسات تشاورية مع رجال الأعمال حول تحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل الليبية للكوادر الفنية والمهنية خلال السنوات القادمة، كما سيتم أيضا اختيار عناصر اللجنة المختصة بتقييم المعاهد التقنية والفنية واختيار المؤسسات التي يستهدفها المشروع خلال المرحلة الأولي.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات تمهيدية مع مسئولين بالاتحاد الأوروبي حول إعادة إطلاق وتفعيل المشروع.

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