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السراج يؤكد أهمية وقف القتال فوراً في طرابلس والعودة للعملية السياسية

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – فيما بدت بأنها سابقة جديدة من سوابق العمل الدبلوماسي والسياسي في ليبيا وربما في كامل المنطقة ، سافر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى تونس للقاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا بالوكالة ” جاشوا هاريس ” .

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تدوينة مختصرة عبر حسابها الرسمي الموثق عبر موقع فيسبوك أن جاشوا ناقش السراج في التعاون المستمر لهزيمة الإرهاب .

وأضافت السفارة أن القائم بالأعمال ” جوشوا هاريس ” إلتقى السراج اليوم في تونس وقد أكد كلاهما على أهمية الوقف الفوري للقتال في طرابلس والعودة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة .

ويأتي هذا الموقف من السراج هو الأول منذ أبريل الماضي عقب إنطلاق العمليات العسكرية للجيش في طرابلس الذي يتحدث فيه عن قبوله بوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة .

وكان السراج قد أصدر بيانات عدة أكد خلالها عزمهم ما أسماه ” دحر المعتدي ” بالكامل فيما أكد وزير داخليته فتحي باشاغا بأنهم سيحتفلون بنصرهم غير المنقوص العام القادم في بلدة الجغبوب أقصى شرق ليبيا ، أما الجماعات المسلحة التابعة لهما فقد أكدت عزمها مواصلة القتال حتى ” تحرير الرجمة ” ! .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • فات الميعاد فات ولن يتم وقف اطلاق النار قبل دحر المليشيات الارهابية والقبض على مجرمى الحرب واولهم فاسد السراق وواضح ان تميم دفع مليارات الدولارات ليسمح ترامب لسفيه امريكا بمقابلته بينما المشير خليفة حفتر يتكلم مباشرة مع ترامب ويثنى دون مجاملة او رشى على دور الجيش الوطنى فى دعم الارهاب اما السراق فيتمنى ان يقبل قدم السفيه الامريكى لانقاذه من الهزيمة اتفوا عليك امعة

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