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«تعليم الوفاق»: إجراء امتحانات الشهادة الثانوية بنفس نظام العام الماضي

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، إجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري 2018-2019 داخل القاعات والمدرجات الجامعية، بنفس تجربة وتنظيم ونسق وجودة السنة الماضية، مع تلافى السلبيات.

ولفت عبد الجليل، خلال تصريحات عقب فعاليات الاجتماع الطارئ للوزارة الذي عقد الثلاثاء، إلى توزيع مهام تنظيم مشروع الامتحانات على عدد من اللجان الفنية المختصة، مطالبا جميع طلاب مرحلة الثانوية بعدم التخوف أو التوجس من هذا التنظيم وتقبله باطمئنان كونه يصب في مصلحتهم بالدرجة الأولي ويعزز من موثوقية وهيبة الشهادة العلمية الليبية محلياً وعالمياً.

ودعا الوزير الطلبة النازحين إلى ضرورة الإسراع بالتسجيل في منظومة الامتحانات من أماكن نزوحهم حتى لا تتعرقل عملية دخولهم لقاعات الامتحانات، كما أكد جاهزية الوزارة لتنظيم مشروع الامتحانات هذا العام بشكل مميز «يلبي احتياجات طلابنا ويضمن سلامتهم ويوفر لهم كل سبل الراحة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • اولا مساء الخير …..
    وثانيا / بالنسبة للجامعات الليبية طرابلس وضواحيها …….
    هل هيىءة العامة للتعليم وفرت مكاتب تليق لخريجين الدراسات العليا ؟!!! ام خصصت الأموال ل— المكاتب الفخمة والكراسي الدوارة للنواب شابكي أيديهم ،،،!!!
    يوجد خريجين دوي كفاءات عالية يجب احترام دراساتهم التي سهروا عليها وحملوها بجدارة .
    اقل شي ممكن ان تعمله ادارة تعليم الوفاق توفير مايليق لاعضاء هيىءة التدريس ممن يستحقون وتوجد لديهم رسالة مقدسة ليقدموها للاجيال القادمة .
    من مكاتب تليق بمهمتهم في العمل وتوفير لهم ما يشفي سنين السهر امام الكتب والمطابع والمراجع والسفر لتحصيل هذه الرسالة المقدسة – والرجوع لبلادهم متفوقين ..!!!!
    توفير ما يلزم من وركوب ومكاتب مجهزة لما يلزم لإدارة تخصصاتهم .
    هذه النقاط يجب الوقوف عندها ، وأتمنى ان الأمين على التعليم في الوفاق ان يقرا هذه الملاحظة وان يضعها عين الاعتبار لاهميتها –
    والسلام ختام .

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  • على كلام الفلاح – ومع أني عارف انهم فايتين الموضوع ….
    خبر مهم – مجموعة صغيرة من شباب الطلبة في الجامعة يقدمون سيارة جديدة عليها أربطة ولفائف من الورد هدية لأستاذهم في احد المدارس الليبية الثانوية بطرابلس دون ذكر إسماء ، وفاءا واحتراما لما فدمه لهم من مساعدة في دراستهم وتحصيل العلم . بمجهودات فردية .
    وين الوفاق والمليارات من الخريجين – يا حاج ، هات من يفهم . الله يباركلك في ارضك وولادك وذريتك الصالحة .

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