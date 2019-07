المتوسط:

التقى رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج اليوم في تونس أوليفر اوفتشا سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا.

وأكد السفير الألماني أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية وضرورة العودة إلى الحوار والمسار السياسي.

وأعرب عن حرص ألمانيا على تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا والتعاون في كافة المجالات، ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة.

The post السفير الألماني: لا حل عسكريا للأزمة الليبية ويجب العودة إلى الحوار السياسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية