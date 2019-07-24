اشتباكات قوية وقصف جوي ومدفعي بعدد من محاور جنوب طرابلس

قالت مصادر محلية أن اشتباكات قوية وانفجارات قوية تسمع بمحاور جنوب العاصمة طرابلس، بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وأكدت المصادر أن اشتباكات قوية يشهدها محور الخله قرب جامع الخله المعروف بـ “البل” في هذه الاثناء.

واشارت المصادر إلى أن اصوات انفجارات قوية تسمع باتجاه محور الزطارنة، والذي من المتوقع أن ينضم لباقي المحاور المشتعلة.

وافادت المصادر أن قصفا جويا شهدته منطقة وادي الربيع بالقرب من مثلث النهر، وسماع أصوات قذائف مدفعية باتجاه طريق المطار .

واستمرت الاشتباكات العنيفة والمتقطعة بعدد من المحاور خلال لليوم الثاني منذ بدء التصعيد العسكري الجديد للجيش الوطني، حيث شهدت ايضا مناطق السبعة والنهضة، مع استمرار القصف الجوي من قبل الطرفين.

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