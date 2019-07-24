عمليات الكرامة : الإرهاب سينتهي وستذهب ليبيا إلى التنمية والمستقبل الزاهر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عليات الكرامة عن تقدمات جديدة لقوات الجيش نحو طرابلس، للقضاء على ما تبقى من الميليشيات، ضمن العمليات العسكرية التي اطلقها القائد العام خليفة حفتر تحت اسم “طوفان الكرامة” .

الغرفة أكدت في بيان لها، التزامها بتحقيق الهدف الذي قامت من أجله هذه المعركة الحاسمة، من تاريخ الوطن ضد الإرهاب، وتنظيم الإخوان الذي عاث فسادًا، ونهب الثروات، وأذل الأهالي في طوابير البنزين إلى قطع الكهرباء، وضرب النسيج الاجتماعي للقبائل، والعمل على إثارة الفتنة، وخلق الدولة الفاشلة.

وتابعت أن كل هذا سينتهي بعون الله، وستذهب ليبيا إلى التنمية والمستقبل الزاهر، وتحقيق كرامة المواطن، ليحيا مُعززًا فوق أرضه وينعم بخيرات بلاده، التي حباها الله بها، متابعة: “لقد حصحص الحق ونقول لكل من تاهت به الطرق، عُد إلى حضن وطنك قبل فوات الأوان، وقبل أن تلقى مصير البُغاة الذين ظلموا أنفسهم، وظلموا أهاليهم وخانوا وطنهم”.

وأضافت أنه على الشعب أن يتوحد على كلمة سواء، وأن يؤدي كل دوره بما يستطيع للقضاء على ما تبقى من الإرهاب، موضحة أنها فرصة أخيرة للمليشيات لترك سلاحها، ولينعموا بوعد حفتر “من دخل بيته فهو آمن”.

واختتمت قيادة قوات الكرامة، موجهة رسالة لشباب طرابلس، بأن يرصوا الصفوف ويدعوا الفرقة، ويحافظوا على مؤسساتهم العامة والخاصة، ويستهدفوا المليشيات، ولا يتركوا المجال لأي مقاومة، وأن ينقضوا عليهم، عندما تكون الفرصة سانحة”.

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