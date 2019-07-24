السراج لـ سفير ألمانيا: “قوات الوفاق مستمرة في صد العدوان دفاعاً عن العاصمة ومدنية الدولة”

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الثلاثاء في تونس مع السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر اوفتشا”.

وبحث السراج مع اوفتشا -حسب ما أورده المكتب الإعلامي لرئاسي الوفاق- العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الراهنة في ليبيا في ظل ما تشهده طرابلس من اشتباكات منذ أبريل الماضي.

وجدد السراج تقديره للموقف الألماني مؤكداً استمرار قوات الوفاق في ما أسماه (التصدي للعدوان دفاعا عن العاصمة وعن مدنية الدولة)، وإلى أن (يتم إرغام المعتدي على العودة من حيث أتى) حسب تعبيره.

وأكد السفير الألماني –بدوره- موقف بلاده الداعي إلى وقف الحرب مؤكداً على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، حاثاً على ضرورة العودة إلى الحوار والمسار السياسي،معبراً عن حرص ألمانيا على تطوير علاقاتها مع ليبيا ومعاونتها في كل المجالات، ومساعدة الشعب على تجاوز الأزمة الراهنة.

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